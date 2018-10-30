Twitter

Защитник Клэй Томпсон побил рекорд Стефена Карри по трехочковым попаданиям в матче НБА

Томпсон побил рекорд Карри по трехочковым попаданиям в матче НБА
Eurosport

30 мин. назад

Чемпионат можно закрывать.

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон побил рекорд НБА по количеству попаданий из-за дуги в одном матче НБА в игре против «Чикаго».

Томпсон настрелял 14 точных попаданий и побил рекорд одноклубника Стефа Карри.

«Во второй половине Стеф сказал мне обновить его рекорд: «Иди и сделай это». Это многое говорит о нем, о его бескорыстии. Все наши ребята старались найти меня передачей. Мне очень повезло играть с теми, с кем я сейчас играю», – сказал после матча Томпсон.

Карри же после матча выложил в сторис инстаграма видео в честь рекорда Томпсона.

  • «Голден Стейт» набрал 92 очка в первой половине встречи – это второй результат в истории.
  • В итоге «Уориорс» победили со счетом 149:124.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Без Радулова «Даллас» не совладал с кризисным «Детройтом»

02:27
Популярные видео
Вилья очень трудовым голом завершил регулярный чемпионат MLS
2 369 просмотров21 ч
В Грайса вселился Гашек, и тот грандиозными сэйвами остановил «Каролину»
 941 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться