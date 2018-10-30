Защитник Клэй Томпсон побил рекорд Стефена Карри по трехочковым попаданиям в матче НБА
Чемпионат можно закрывать.
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон побил рекорд НБА по количеству попаданий из-за дуги в одном матче НБА в игре против «Чикаго».
Томпсон настрелял 14 точных попаданий и побил рекорд одноклубника Стефа Карри.
«Во второй половине Стеф сказал мне обновить его рекорд: «Иди и сделай это». Это многое говорит о нем, о его бескорыстии. Все наши ребята старались найти меня передачей. Мне очень повезло играть с теми, с кем я сейчас играю», – сказал после матча Томпсон.
Карри же после матча выложил в сторис инстаграма видео в честь рекорда Томпсона.
- «Голден Стейт» набрал 92 очка в первой половине встречи – это второй результат в истории.
- В итоге «Уориорс» победили со счетом 149:124.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте