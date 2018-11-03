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Бухгалтерски точная комбинация «Голден Стэйт», которая сочнее, чем 2 кусочека колбаски

Бухгалтерски точная комбинация «Голден Стэйт», которая сочнее, чем 2 кусочека колбаски
Eurosport

47 мин. назад

Кажется, «Уорриорс» снова порвут лигу.

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» выиграл у «Миннесоты» со счетом 116:99. Это седьмая победа «Уорриорс» подряд.

В первой четверти «Голден Стэйт» провел комбинацию, от которой захватило дух даже у поклонников «Миннесоты». В этой комбинации было все: и изящная обводка в исполнении Стефена Карри, и отличные решения Дреймонда Грина, и финальный аллей-уп.

  • «Голден Стэйт» – действующий победитель НБА. В финальной серии плей-офф-2017/18 «Уорриорс» выиграли у «Кливленда».
  • В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет c «Мемфисом».

Гениальный Карри бросил мяч в воздух, а тот ударился об пол и попал точно в корзину

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