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Эпичный пас из-за спины от Хардена – он вернулся после травмы и помог «Хьюстону» обыграть «Чикаго»

Эпичный пас из-за спины от Хардена – он вернулся после травмы и помог «Хьюстону» обыграть «Чикаго»
Eurosport

1 час назад

Ну разве не гений?

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» на чужой площадке обыграл «Чикаго» – 96:88.

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который пропустил 3 матча из-за повреждения мышцы задней поверхности бедра, вернулся в строй и набрал 25 очков, сделал 7 подборов и 4 перехвата. В одном из эпизодов Харден исполнил роскошную передачу за спиной с отскоком от пола.

  • Харден – MVP прошлого сезона НБА.
  • В следующем туре «Хьюстон» сыграет с «Индианой», «Чикаго» – с «Нью-Йорком».

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