Паж Леброна Джош Харт из «Лейкерс» чудом сохранил мяч и выиграл конкурс «Мистер Равновесие-2018»

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джош Харт в матче с «Портленд Трэйл Блейзерс» невероятным образом избежал аута.

Он не успел к передаче на чужую половину от Леброна Джеймса, поскользнулся и пролетел почти к самой лицевой. Но Харт достал мяч, сел на левое колено, замер, развернулся в таком положении и пошел с дриблингом к центру площадки.

Скамейка «Блейзерс» кричала судьям, что был аут, но Джош действительно не задел линию ни одной частью тела. Игрокам «Портленда» пришлось схватить мяч и заработать спорный.

«Лейкерс» выиграл в том матче – 114:110. Джош Харт провел 25 минут, набрал 11 очков, попал 2/2 с игры и 3/4 из-за дуги.

В прошлом, дебютном для себя сезоне Харт принял участие в 63 матчах «Лейкерс», набирал в среднем по 7,9 очка и собирал по 4,2 подбора.

Эпичный пас из-за спины от Хардена – он вернулся после травмы и помог «Хьюстону» обыграть «Чикаго»

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках