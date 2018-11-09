Форвард «Орландо» Аарон Гордон элегантно поправил прическу прямо во время аллей-упа

«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке уступил «Детройту» – 96:103.

В одном из эпизодов форвард «Мэджик» Аарон Гордон показал, что способен совмещать профессию баскетболиста с работой парикмахера – он элегантно поправил свою прическу прямо во время аллей-упа.

В следующем туре «Орландо» сыграет с «Вашингтоном», «Детройт» – с «Атлантой».

Гордон выступает за «Орландо» с 2014 года.

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