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Форвард «Орландо» Аарон Гордон элегантно поправил прическу прямо во время аллей-упа

Форвард «Орландо» элегантно поправил прическу прямо во время аллей-упа
Eurosport

46 мин. назад

Лакшери лайфстайл.

«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке уступил «Детройту» – 96:103.

В одном из эпизодов форвард «Мэджик» Аарон Гордон показал, что способен совмещать профессию баскетболиста с работой парикмахера – он элегантно поправил свою прическу прямо во время аллей-упа.

  • В следующем туре «Орландо» сыграет с «Вашингтоном», «Детройт» – с «Атлантой».
  • Гордон выступает за «Орландо» с 2014 года.

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