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Форвард «Орландо» Аарон Гордон элегантно поправил прическу прямо во время аллей-упа
Лакшери лайфстайл.
«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке уступил «Детройту» – 96:103.
В одном из эпизодов форвард «Мэджик» Аарон Гордон показал, что способен совмещать профессию баскетболиста с работой парикмахера – он элегантно поправил свою прическу прямо во время аллей-упа.
- В следующем туре «Орландо» сыграет с «Вашингтоном», «Детройт» – с «Атлантой».
- Гордон выступает за «Орландо» с 2014 года.
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