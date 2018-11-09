Twitter

Ратаковски в обтягивающих джинсах пришла на матч «Лейкерс» и тщательно проследила за игрой Леброна

Ратаковски в обтягивающих джинсах пришла на матч «Лейкерс» и тщательно проследила за игрой Леброна
Eurosport

18 мин. назад

Король сдал экзамен на «отлично».

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски посетила матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой».

Ратаковски пришла на игру в обтягивающих джинсах, коротком топике и красных кожаных сапогах. Поклонники модели заметили, что она посетила матч с участием Леброна Джеймса без своего мужа – Себастьяна Беар-Маккларда.

Передвижения Эмели по трибуне вызывали особый трепет у зрителей. На этом кадре можно увидеть, что мужчин в этот вечер интересовала явно не игра «Лейкерс»:

  • Команда Леброна выиграла у «Миннесоты» со счетом 114:110, Король сделал дабл-дабл (24 очка + 10 подборов).
  • Джеймс стал игроком «Лейкерс» летом 2018 года, перейдя из «Кливленда».

Эмили Ратаковски попозировала с формой «Ромы». В прошлом году она презентовала эмблему «Ювентуса»

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на нас в фейсбуке

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Парочка гениальных сэйвов вратаря «Флориды» и суровая драка – на это можно смотреть вечно

03:23
Популярные видео
Вратарь «Портленда» выронил мяч в самый неподходящий момент и подарил простейший гол «Сиэтлу»
 805 просмотров3 ч
Коронный выстрел Овечкина из левого круга. Саша – машина
1 238 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться