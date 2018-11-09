Ратаковски в обтягивающих джинсах пришла на матч «Лейкерс» и тщательно проследила за игрой Леброна
Король сдал экзамен на «отлично».
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски посетила матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой».
Ратаковски пришла на игру в обтягивающих джинсах, коротком топике и красных кожаных сапогах. Поклонники модели заметили, что она посетила матч с участием Леброна Джеймса без своего мужа – Себастьяна Беар-Маккларда.
Передвижения Эмели по трибуне вызывали особый трепет у зрителей. На этом кадре можно увидеть, что мужчин в этот вечер интересовала явно не игра «Лейкерс»:
- Команда Леброна выиграла у «Миннесоты» со счетом 114:110, Король сделал дабл-дабл (24 очка + 10 подборов).
- Джеймс стал игроком «Лейкерс» летом 2018 года, перейдя из «Кливленда».
Эмили Ратаковски попозировала с формой «Ромы». В прошлом году она презентовала эмблему «Ювентуса»
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