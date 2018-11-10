Новую звезду «Атланты» Трея Янга разыграли партнеры – его тачку доверху засыпали попкорном

Баскетболисты «Атланты» разыграли товарища по команде Трея Янга, наполнив салон его машины килограммами попкорна.

20-летний Янг начал карьеру в НБА в текущем сезоне и мгновенно стал лидером «Атланты» – на данный момент он занимает четвертое место в списке лучших ассистентов лиги.

Партнеры отблагодарили Трея безобидным и веселым розыгрышем – правда, теперь его «Ауди» стоимостью 138 тысяч долларов надолго сохранит запах сладкой кукурузы.

В последнем матче «Атланта» на своей площадке уступила «Детройту» – 109:124.

Помимо Трея Янга, попкорна в свою тачку получил и другой игрок «Хокс» – Омари Спеллман.

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