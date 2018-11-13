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Травма защитника «Бруклина» Кариса ЛеВерта, вид которой вызовет у тебя множественные болевые спазмы

Травма защитника «Бруклина», вид которой вызовет у тебя множественные болевые спазмы
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 7 мин. назад

Это вам не в гололед навернуться.

12-го ноября «Миннесота Тимбервулвз» набрала больше очков, чем «Бруклин Нетс» (120:113).

Защитник «Нетс» Карис ЛеВерт в трехсекундной зоне налетел на оппонента и грохнулся на паркет, не успев сгруппироваться. И остался на нем лежать до прибытия медиков. Как заявил твиттер-аккаунт клуба, мужчина был доставлен в больницу, где ему диагностировали травму правого колена.

Топ-игроки НБА уже выразили сочувствие и поддержку товарищу в твиттере: Дуэйн Уэйд, Крис Пол, Кристапс Порзингис и Кайл Кузма.

Испытали дежавю? Похожий случай произошел на старте сезона-2017/18 с форвардом «Бостон Селтикс» Хэйвордом: мужчина крайне болезненно приземлился на паркет, отчего его голеностоп развернулся в неествественном положении и причинил баскетболисту массу боли. Гордон пропустил сезон, что, как говорят аналитики, теперь грозит и Карису.

  • «Бруклин» барахтается на восьмой строчке Восточной конференции.
  • ЛеВерт – 20-й пик драфта 2016 года.
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