Травма защитника «Бруклина» Кариса ЛеВерта, вид которой вызовет у тебя множественные болевые спазмы
Это вам не в гололед навернуться.
12-го ноября «Миннесота Тимбервулвз» набрала больше очков, чем «Бруклин Нетс» (120:113).
Защитник «Нетс» Карис ЛеВерт в трехсекундной зоне налетел на оппонента и грохнулся на паркет, не успев сгруппироваться. И остался на нем лежать до прибытия медиков. Как заявил твиттер-аккаунт клуба, мужчина был доставлен в больницу, где ему диагностировали травму правого колена.
Топ-игроки НБА уже выразили сочувствие и поддержку товарищу в твиттере: Дуэйн Уэйд, Крис Пол, Кристапс Порзингис и Кайл Кузма.
Испытали дежавю? Похожий случай произошел на старте сезона-2017/18 с форвардом «Бостон Селтикс» Хэйвордом: мужчина крайне болезненно приземлился на паркет, отчего его голеностоп развернулся в неествественном положении и причинил баскетболисту массу боли. Гордон пропустил сезон, что, как говорят аналитики, теперь грозит и Карису.
- «Бруклин» барахтается на восьмой строчке Восточной конференции.
- ЛеВерт – 20-й пик драфта 2016 года.