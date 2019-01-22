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Стефен Карри несся к кольцу, но нелепо поскользнулся и сделал «сквозняк»

Карри несся к кольцу, но нелепо поскользнулся и сделал «сквозняк»
Eurosport

10 ч. назад

И у топов бывают смешные моменты.

«Голден Стейт» разгромил «Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА со счетом 130:111.

Один из лидеров «воинов» Стеф Карри набрал всего 11 очков и запомнился забавным моментом в третьей четверти. Карри сделал перехват на своей половине площадки и умчал забивать легкие два очка, но перед чужим кольцом поскользнулся.

Стефу через пару секунд представилась возможность забить из-за дуги, но его промах вышел почти таким же нелепым, как падение.

  • «Голден Стейт» лидирует в Западной конференции.
  • «Лейкерс» идут девятыми.
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