Стефен Карри несся к кольцу, но нелепо поскользнулся и сделал «сквозняк»
И у топов бывают смешные моменты.
«Голден Стейт» разгромил «Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА со счетом 130:111.
Один из лидеров «воинов» Стеф Карри набрал всего 11 очков и запомнился забавным моментом в третьей четверти. Карри сделал перехват на своей половине площадки и умчал забивать легкие два очка, но перед чужим кольцом поскользнулся.
Стефу через пару секунд представилась возможность забить из-за дуги, но его промах вышел почти таким же нелепым, как падение.
- «Голден Стейт» лидирует в Западной конференции.
- «Лейкерс» идут девятыми.
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