Джек Николсон пришел на игру «Лейкерс» – «Голден Стэйт» и насладился американским фастфудом

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Голден Стэйт» со счетом 111:130.

Как сообщает The Sun, игру посетил 81-летний актер Джек Николсон – обладатель трех премий «Оскар», который болеет за «Лейкерс», пришел на матч вместе со своим сыном.

В итоге Джек насладился не только самым качественным в мире баскетболом, но и великой американской едой – бургером с картошкой. При этом, прежде чем съесть кусочек картофеля, Николсон очень задумчиво на него посмотрел.

Николсон номинировался на премию «Оскар» рекордные 12 раз.

«Голден Стэйт» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» идут на девятой строчке.

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