Other Agency

Джек Николсон пришел на игру «Лейкерс» – «Голден Стэйт» и насладился американским фастфудом

Джек Николсон пришел на игру «Лейкерс» – «Голден Стэйт» и насладился американским фастфудом
Eurosport

16 ч. назад

Вышедший на пенсию актер получает удовольствие от жизни.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Голден Стэйт» со счетом 111:130.

Как сообщает The Sun, игру посетил 81-летний актер Джек Николсон – обладатель трех премий «Оскар», который болеет за «Лейкерс», пришел на матч вместе со своим сыном.

В итоге Джек насладился не только самым качественным в мире баскетболом, но и великой американской едой – бургером с картошкой. При этом, прежде чем съесть кусочек картофеля, Николсон очень задумчиво на него посмотрел.

  • Николсон номинировался на премию «Оскар» рекордные 12 раз.
  • «Голден Стэйт» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» идут на девятой строчке.

Макконахи в оранжевом пиджачке пришел на университетский матч и поруководил командой Техаса

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - 353 минуты финала Джоковича с Надалем и нереальная серия Новака. Все рекорды АО

03:34
Популярные видео
«Нет, это не парковка торгового центра в Химках». Экскурсия Eurosport по «Мельбурн-Парку»
 216 просмотров4 ч
Овечкин оформил очередной хет-трик и поднялся на 14 строчку в списке снайперов за всю историю НХЛ
 201 просмотров3 ч