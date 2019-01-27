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Игрок «Миннесоты» Тадж Гибсон показал судье средний палец и схлопотал 25 тысяч штрафа

Игрок «Миннесоты» показал судье средний палец и схлопотал 25 тысяч штрафа
Eurosport

30 мин. назад

У парня сдали нервы еще до удаления, а потом ему совсем сорвало крышу.

В матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота» уступила «Юте Джаз» со счетом 102:106.

В третьей четверти нападающий «Миннесоты» Тадж Гибсон сорвался на судью, после чего тот засчитал ему второй технический фол. Взбешенный удалением Тадж захотел выяснить с рефом отношения, но его оттащили партнеры по команде. Тем не менее, уходя в раздевалку, форвард «Тимбервулвз» успел показать судье средний палец.

  • В итоге Гибсона оштрафовали на 25 тысяч долларов (21,9 тыс. евро).
  • «Миннесота» занимает 11-ю строчку в Западной конференции, «Юта» – шестую.

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