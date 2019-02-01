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Пожилая леди подняла на себе кофту и дала мужу поцеловать грудь во время игры «Клипперс» – «Лейкерс»
Всем бы сохранить такую страсть.
В матче регулярного чемпионата НБА встретились две команды из Лос-Анджелеса – «Клипперс» и «Лейкерс».
Во время игры оператор поймал в объектив пожилую пару, которая очень бурно отметила результативное действие своей команды. Женщина, подняв на себе кофту, повернулась к любимому мужчине и дала ему поцеловать грудь.
- За какую из лос-анджелесских команд болеет парочка, нам разведать не удалось.
- «Лейкерс» выиграли у «Клипперс» со счетом 123:120, Леброн Джеймс остановился в шаге от трипл-дабла – на его счету 24 очка, 14 подборов и 9 передач.
Джек Николсон пришел на игру «Лейкерс» – «Голден Стэйт» и насладился американским фастфудом
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