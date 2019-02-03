Во время матча НБА вылетела летучая мышь – но тут появился маскот в костюме Бэтмена с сачком

Матч регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» внезапно прервали уже на третьей минуте.

Один из арбитров заметил залетевшую на арену летучую мышь и дал серию свистков. Запасные баскетболисты отмахнулись от животного полотенцами, зрители в первых рядах также отшатнулись от зверька.

Но тут на спасение публики выбежал маскот «Спёрс» Вилли Койот в костюме Бэтмена (человека-летучей мыши). Талисман техасского клуба выскочил с гигантским сачком и прыгнул, чтобы поймать животное.

После неудачной первой попытки Вилли Койот прицелился получше и со второго раза засалил летучую мышь. Маскот тут же передал ее сотрудникам арены и помахал приветствовавшим его зрителям, а запасные игроки помахали герою полотенцами, как после успешного трехочкового броска.

Режиссеры и редакторы трансляции на FOX Sports тут же дали повтор момента и назвали его Play of the Game.

«Сан-Антонио» выиграл у «Нью-Орлеана» – 113:108, Ламаркус Олдридж набрал 25 очков при 14 подборах и сделал дабл-дабл.

Звезда «Пеликанс» Энтони Дэвис не принимал участие в матче из-за требования обменять его в другую команду.

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