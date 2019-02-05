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10 очаровательных фото необычной красотки, которая покорила сердце Кевина Дюрэнта

10 очаровательных фото необычной красотки, которая покорила сердце Дюрэнта
Eurosport

1 минуту назад

У Кевина интересные вкусы.

Звезда «Голден Стейт» Кевин Дюрент начал встречаться с моделью Сабриной Брэзил.

Девушка выпускает одежду под собственным брендом и работает модным экспертом. Но, конечно, она находится в этой подборке не из-за головокружительных нарядов.

Другие подборки, которые обязательно приблизят лето:

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