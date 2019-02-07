Игрок «Сакраменто» хотел забрать мяч у Джеймса Хардена, но вместо этого мощно всадил ему по бороде
Лидеру «Хьюстона» это вообще не понравилось.
В матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» уступил «Хьюстону» со счетом 101:127.
В одном из эпизодов разыгрывающий «Кингз» Фрэнк Мейсон случайно задел рукой по бороде Джеймса Хардена, пытаясь выбить у лидера «Хьюстона» мяч. В итоге между игроками завязалась небольшая перепалка.
- В следующем туре «Сакраменто» сыграет с «Майами», «Хьюстон» – с «Оклахома-Сити».
- В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» идет на пятой строчке, «Сакраменто» – на девятой.
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