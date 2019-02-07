«Даллас» обменял Барнса в «Сакраменто» прямо во время игры. Это жутко не понравилось Леброну

«Даллас» обменял форварда Харрисона Барнса в «Сакраменто» на Зака Рэндолфа и Джастина Джексона.

О сделке стало известно во время игры «Маверикс» против «Шарлотт» (99:93). Барнс покинул площадку в конце третьей четверти и больше не возвращался в игру, хотя просидел на скамейке до самого ее финиша.

То, как «Даллас» и «Сакраменто» обстряпали сделку, не понравилось лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. «Они торговали этим человеком, пока он был на площадке и вообще не имел об этом представления. Я не обвиняю тех, кто решил обменять его, это просто бизнес.

Но я хочу, чтобы начались какие-то изменения. Когда игрок хочет, чтобы его обменяли, то его называют эгоистичным и неблагодарным. Но когда тебя обменивают или выгоняют, все говорят об интересах организации», – написал Леброн в инстаграме.

Барнс выступал за «Даллас» с 2016 года.

Ранее он на протяжении четырех сезонов играл за «Голден Стэйт».

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