Игрок «Филадельфии» Жоэль Эмбиид прыгнул на трибуны и едва не снес голову актрисе Реджине Кинг

В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» выиграла у «Нью-Йорка» со счетом 126:111.

В одном из эпизодов игрок «Севенти Сиксерс» Жоэль Эмбиид вылетел за пределы площадки и, перепрыгивая актрису Реджину Кинг, задел ее прическу кроссовкой.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» идет на пятой строчке, «Нью-Йорк» – на последней 15-й.

В следующем туре «Филадельфия» сыграет с «Майами», «Нью-Йорк» – с «Атлантой».

Основной успех Реджины Кинг – роль любовницы главного персонажа в фильме 2004 года «Рэй». Также она засветилась в сериале «Теория большого взрыва».

Массаж и аниме – как Жоэль Эмбиид готовится к матчам против «Бостона»

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