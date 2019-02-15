Тренер «Голден Стэйт» Стив Керр обматерил судей, швырнул планшет и попал на 25 тысяч долларов

У главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра случилась истерика во время матча регулярного чемпионата НБА против «Портленда».

Керра возмутило решение судей, после чего он слетел с катушек – оскорбил арбитра, бросил планшет и еще долго бы буянил, не уведи его с площадки Кевин Дюрэнт. Керра удалили в четвертой четверти матча.

За выплеск эмоций тренер был оштрафован на 25 тысяч долларов.

«Голден Стэйт» проиграл «Портленду» со счетом 107:129.

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