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Тренер «Голден Стэйт» Стив Керр обматерил судей, швырнул планшет и попал на 25 тысяч долларов
Нужно походить на курсы управления гневом.
У главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра случилась истерика во время матча регулярного чемпионата НБА против «Портленда».
Керра возмутило решение судей, после чего он слетел с катушек – оскорбил арбитра, бросил планшет и еще долго бы буянил, не уведи его с площадки Кевин Дюрэнт. Керра удалили в четвертой четверти матча.
- За выплеск эмоций тренер был оштрафован на 25 тысяч долларов.
- «Голден Стэйт» проиграл «Портленду» со счетом 107:129.
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