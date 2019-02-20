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Леброн Джеймс снимется в продолжении комедии «Космический джем», где играл Майкл Джордан

Леброн снимется в продолжении комедии «Космический джем», где играл Джордан
Eurosport

40 мин. назад

Пример преемственности поколений.

Игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил, что съемки фильма «Космический джем 2» с его участием начнутся летом нынешнего года.

Леброн исполнит главную роль в продолжении известной семейной комедии 1996 года, где снимался другой звездный баскетболист – Майкл Джордан.

  • Режиссером картины станет Теренс Нэнс, а продюсером – Райан Куглер, известный по фильму «Черная пантера».
  • В сезоне НБА-2018/19 Леброн провел 39 матчей, в которых в среднем набирал по 26,8 очков.
  • Команды Джеймса 8 сезонов подряд выходят в финал НБА. В трех они одержали победу.

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