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Леброн Джеймс снимется в продолжении комедии «Космический джем», где играл Майкл Джордан
Пример преемственности поколений.
Игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил, что съемки фильма «Космический джем 2» с его участием начнутся летом нынешнего года.
Леброн исполнит главную роль в продолжении известной семейной комедии 1996 года, где снимался другой звездный баскетболист – Майкл Джордан.
- Режиссером картины станет Теренс Нэнс, а продюсером – Райан Куглер, известный по фильму «Черная пантера».
- В сезоне НБА-2018/19 Леброн провел 39 матчей, в которых в среднем набирал по 26,8 очков.
- Команды Джеймса 8 сезонов подряд выходят в финал НБА. В трех они одержали победу.
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