Иван Ургант: «Лучший баскетболист в мире – Владимир Путин, в НБА – Леброн Джеймс, наверное»

Телеведущий Иван Ургант рассказал, кого он считает сильнейшим баскетболистом в мире, а кого – сильнейшим баскетболистом в НБА.

«Лучший баскетболист в мире – Владимир Путин, в НБА – не знаю. Мне сложно сказать. Наверное, Леброн Джеймс. По степени влияния и выстраиванию игры вокруг конкретного человека в конкретной команде, невзирая на наличие тренера, хозяина команды и всего, конечно, это Леброн Джеймс. Он самый влиятельный игрок в мире.

Я все жду, когда он купит команду и станет первым играющим хозяином, хотя бы акционером. И следующий этап – когда с ним выйдет играть его сын. А следующий этап – когда с ним выйдет играть его внук», – отметил Ургант в эфире передачи Владимира Гомельского «Gomelsky On Air».

В сезоне НБА-2018/19 Леброн провел 39 матчей, в которых в среднем набирал по 26,8 очков.

Перед началом нынешнего сезона Джеймс перешел из «Кливленда» в «Лейкерс».

Леброн снимется в продолжении комедии «Космический джем», где играл Джордан

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