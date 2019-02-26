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Генменеджер клуба НБА: «Леброн Джеймс убил химию в «Лейкерс»

Генменеджер клуба НБА: «Леброн убил химию в «Лейкерс»
Eurosport

42 мин. назад

Между лидером команды и его партнерами пролегла трещина.

После противоречивого по содержанию обращения звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса к одноклубникам генеральный менеджер одной из команд НБА на анонимных условиях прокомментировал внутренний конфликт.

«Он убил химию в «Лейкерс». Ему не стоило высказываться настолько публично. Даже во время драфта на Матче всех звезд он придуривался, когда хотел Энтони Дэвиса в свою команду», – цитирует Bleacher Report оставшегося анонимным ГМ.

«Когда ты никогда не знал, что это такое, – побеждать на высоком уровне – нужно приучиться чувствовать себя комфортно в условиях дискомфорта. Это определяет то, как ты относишься к баскетболу каждый день. Как ты готовишься к матчам. Разве баскетбол – это не самое важное, что сейчас происходит в вашей жизни?» – сказал Леброн одноклубникам после поражения от «Мемфиса» (110-105).

  • Леброн перешел в клуб из Лос-Анджелеса летом 2018-го.
  • Соглашение рассчитано на 154 миллиона долларов.

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