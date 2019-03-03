Other Agency
Леброн Джеймс по-дурацки потерял мяч при вводе, попав в заднюю сторону щита
Король, ты ли это?
В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» уступил «Финиксу» со счетом 109:118.
В одном из эпизодов лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс допустил грубую ошибку при вводе мяча, попав в заднюю сторону щита.
- В прошедшей игре Леброн набрал 27 очков, совершил 9 подборов и отдал 16 результативных передач.
- «Лейкерс» десятое место занимает в Западной конференции.
- «Финикс» идет на последней 15-й строчке. «Санс» потеряли даже теоретические шансы на выход в плей-офф.
Игрок «Сакраменто» хотел забрать мяч у Хардена, но вместо этого мощно всадил ему по бороде
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте