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Леброн Джеймс по-дурацки потерял мяч при вводе, попав в заднюю сторону щита

Леброн по-дурацки потерял мяч при вводе, попав в заднюю сторону щита
Eurosport

53 мин. назад

Король, ты ли это?

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» уступил «Финиксу» со счетом 109:118.

В одном из эпизодов лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс допустил грубую ошибку при вводе мяча, попав в заднюю сторону щита.

  • В прошедшей игре Леброн набрал 27 очков, совершил 9 подборов и отдал 16 результативных передач.
  • «Лейкерс» десятое место занимает в Западной конференции.
  • «Финикс» идет на последней 15-й строчке. «Санс» потеряли даже теоретические шансы на выход в плей-офф.

Игрок «Сакраменто» хотел забрать мяч у Хардена, но вместо этого мощно всадил ему по бороде

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