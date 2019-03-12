Звезда НБА Расселл Уэстбрук – фанату: «Клянусь богом, я изобью тебя и твою жену»

Звездный защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук вступил в перепалку с болельщиком «Юты» во время матча регулярного чемпионата НБА.

В сети появилось видео, на котором можно услышать, как Уэстбрук угрожает болельщику и сидящей рядом с ним девушке физической расправой. «Ты думаешь, я шучу? Я клянусь богу, я клянусь богом, я тебя изобью. Тебя и твою жену, я вас изобью», – сказал Расселл.

После игры баскетболист заявил, что фанат вывел его из себя оскорбительным комментарием. «Он сказал мне: «Встань на колени, как ты привык это делать». Я считаю такой комментарий расистским и неуместным. Я не потерплю такого неуважения к своей семье», – приводит слова Уэстбрука ESPN.

Матч между «Ютой» и «Оклахомой» завершился победой команды Уэстбрука со счетом 98:89.

После игры пользователи твиттера откопали, что оскорбивший Расселла фанат «Юты» еще в прошлом году опубликовал сообщение, где назвал баскетболиста «куском дерьма».

В следующем туре «Юта» сыграет с «Финиксом», «Оклахома» – с «Бруклином».

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