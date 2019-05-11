Актриса популярного сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейнерис Таргариен, посетила матч плей-офф НБА между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт».

Талисман «Рокетс» Клатч направился к Матери драконов с пасхалкой – стаканчиком из Starbucks, который появился на столе Дейнерис в четвертой серии сериала. Подойдя к Эмилии, маскот «Хьюстона» упал на колени, а сама Кларк смущенно засмеялась.

«Хьюстон» уступил «Голден Стэйт» со счетом 113:118.

Благодаря этой победе «Голден Стэйт» прошел «Хьюстон» и добрался до финала Западной конференции НБА.

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