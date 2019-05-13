Порзингис подрался в Латвии и пообещал отправить обидчиков обратно в Россию
Кристапс становится все скандальнее.
Латвийский баскетболист «Далласа» Кристапс Порзингис подрался в Латвии.
По информации TMZ Sports, инцидент произошел в его родном городе Лиепае. Источник сообщает, что 23-летний баскетболист дрался с русскими, так как пообещал одному из оппонентов «отправить его обратно в Россию». На видео у Порзингиса заметна кровь на лице, рубашка порвана.
Сообщается, что в «Далласе» расследуют инцидент, однако клуб не делал официальных заявлений.
- Порзингис перешел в «Даллас» из «Нью-Йорка».
- Команда не прошла в плей-офф НБА.
NYP: Порзингис изнасиловал соседку и обещал ей 60,5 тысяч евро за молчание
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте