Нападающий «Торонто» Кавай Ленард стал героем серии НБА между «Торонто» и «Филадельфией».

На последних секундах матча 27-летний американец вышел из-под опеки соперников и бросил с угла. Мяч четыре раза стукнулся о дужку кольца и все же провалился в корзину. Ленард принес команде победу в решающем седьмом матче, который закончился со счетом 92:90.

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