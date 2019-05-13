Eurosport
Ленард баззером вывел «Торонто» в финал – мяч завалился в кольцо после четырех касаний о дужку
В финале Востока «Торонто» сыграет с «Милуоки».
Нападающий «Торонто» Кавай Ленард стал героем серии НБА между «Торонто» и «Филадельфией».
На последних секундах матча 27-летний американец вышел из-под опеки соперников и бросил с угла. Мяч четыре раза стукнулся о дужку кольца и все же провалился в корзину. Ленард принес команде победу в решающем седьмом матче, который закончился со счетом 92:90.
Непередаваемое безумие началось в фан-зоне в Торонто. НБА – настоящая религия.
- В финале Восточной конференции «Торонто» сыграет с «Милуоки».
- На Западе поборются «Голден Стейт» и «Портленд».
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