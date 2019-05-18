Американский баскетболист Ламар Одом рассказал, как обманул допинг-тест на марихуану перед Олимпийскими играми 2004 года.

«Мы начали искать информацию об искусственных пенисах и изучать различные способы пройти тест на наркотики. После тщательных поисков мы заказали гигантский черный резиновый пенис, который доставили на следующий день. И когда допинг-офицер прибыл ко мне домой, я был готов помочиться – жидкость была спрятана в резервуаре внутри поддельного пениса. Проверяющий стоял от меня в паре футов, но ничего не заподозрил. В итоге я прошел тест успешно и выступил на Олимпиаде», – цитирует 39-летнего Одома Yahoo! Sports.

Одом – двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».

На Олимпиаде-2004 сборная США выиграла бронзу.

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