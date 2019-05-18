В кинотеатрах начался прокат фильма «Джон Уик 3» с сербским баскетболистом «Филадельфии» Бобаном Марьяновичем в одной из эпизодических ролей.

Появился отрывок из фильма, на котором экранный персонаж 30-летнего Марьяновича сначала разговаривает, а потом дерется с главным героем – Джоном Уиком, роль которого исполняет Киану Ривз.

В регулярном чемпионате НБА «Филадельфия» заняла третье место в Западной конференции.

В плей-офф команда вылетела в четвертьфинале от «Торонто».

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