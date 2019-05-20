Пока «Голден Стэйт» крушит «Портленд» в финале Западной конференции, фанаты «Блэйзерс» не отчаиваются, подзаряжаясь энергией от своих чирлидеров и чирлидерш.

19 мая действующий чемпион НБА выиграл у «Портленда» со счетом 110:99 и практически обеспечил себе победу в финале Запада (общий счет в серии уже 3-0 в пользу «Уорриорз»). Но это никак не смущает пухляша из группы поддержки «Блэйзерс» – вы только поглядите на его зажигательный танец!

Следующий матч «Портленд» и «Голден Стэйт» проведут 21 мая.

Серии длится до четырех побед.

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