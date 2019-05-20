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Экс-баскетболист ЦСКА стал генеральным менеджером «Нью-Орлеана»
Он был армейцем шесть лет.
Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон получил пост генерального менеджера «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
«Мы очень рады приветствовать Траджана и его семью в «Нью-Орлеане». Наши приоритеты – создание лучшей команды как на площадке, так и за ее пределами. Это еще один позитивный шаг, который делает нашу кампанию успешной», – заявил владелец клуба Гейл Бенсон.
- 43-летний Лэнгдон выступал за ЦСКА с 2005-го по 2011-й. В составе армейского клуба он стал шестикратным чемпионом России и дважды выиграл Евролигу.
- «Пеликанс» в НБА-2018/19 финишировали на 13-м месте Западной конференции.
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