«Голден Стэйт» одержал победу над «Портлендом» в финальной серии плей-офф Западной конференции НБА и вышел в финал.

Четвертый матч серии, прошедший в понедельник в Портленде, завершился победой «Уорриорз» в овертайме со счетом 119:117 (36:35, 29:34, 22:26, 24:16, 8:6). В составе «Голден Стэйт» по трипл-даблу сделали Стефен Карри (37 очков, 11 передач, 13 подборов) и Дреймонд Грин (18 очков, 11 передач, 14 подборов), дабл-дабл оформил Кевон Луни (12 очков, 14 подборов).

У «Портленда» по дабл-даблу сделали Майерс Леонард (30 очков, 12 подборов) и Дэмиен Лиллард (28 очков, 12 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Уорриорз». В финале плей-офф НБА «Голден Стэйт» сыграет с победителем серии «Милуоки» – «Торонто» (2-1 после трех матчей).

«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА. В трех из четырех предыдущих клуб становился чемпионом.

Пухленький чирлидер «Портленда» исполнил зажигательнейший танец и заслужил звание иконы бодипозитива

Качай приложение Eurosport для iOS или Android