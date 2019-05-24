Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые за 12 лет не попал в первую символическую сборную сезона в НБА.

По итогам голосования 100 представителей медиа 34-летний баскетболист попал только в третью пятерку. В сезоне-2018/19 его команда не вышла в плей-офф НБА – в последний раз Джеймс заканчивал сезон после регулярного чемпионата в 2007 году.

Ранее он выпадал из символической топ-5 в сезоне-2006/07: тогда Леброн попал во вторую пятерку.

Летом 2018 года Джеймс подписал с «Лос-Анджелесом» четырехлетний контракт.

«Лейкерс» замкнули топ-10 в Западной конференции.

Леброну организуют баскетбольную площадку на съемках «Космического джема»

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