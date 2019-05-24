Отношения модели Кендалл Дженнер и баскетболиста «Филадельфии» Бена Симмонса начались примерно год назад: парочка сходила на несколько свиданий и проводила много времени в компании общих друзей. Они никак не комментировали слухи о романе, пока в прессе не появились новости об их помолвке.

«Возможно, когда-нибудь это случится. Но не сейчас. Я еще слишком молода и пока не уверена в этих отношениях. Не хочу привлекать к ним лишнее внимание», – сказала Кендалл.

Через несколько дней журналисты сообщили, что влюбленные расстались. По информации People, модель и баскетболист сделали перерыв в отношениях, и это больше по душе девушке. «Отношения закончились. Теперь Кендалл снова веселится и общается с близкими друзьями», – отметил источник.

А теперь взгляни на фото, которые Бен будет пересматривать одинокими вечерами.

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