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Дженнер и Симмонс разошлись после слухов о помолвке. Фото, после которых Бен загрустит еще сильнее
Пожалей легкого форварда «Филадельфии».
Отношения модели Кендалл Дженнер и баскетболиста «Филадельфии» Бена Симмонса начались примерно год назад: парочка сходила на несколько свиданий и проводила много времени в компании общих друзей. Они никак не комментировали слухи о романе, пока в прессе не появились новости об их помолвке.
«Возможно, когда-нибудь это случится. Но не сейчас. Я еще слишком молода и пока не уверена в этих отношениях. Не хочу привлекать к ним лишнее внимание», – сказала Кендалл.
Через несколько дней журналисты сообщили, что влюбленные расстались. По информации People, модель и баскетболист сделали перерыв в отношениях, и это больше по душе девушке. «Отношения закончились. Теперь Кендалл снова веселится и общается с близкими друзьями», – отметил источник.
А теперь взгляни на фото, которые Бен будет пересматривать одинокими вечерами.
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