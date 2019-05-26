«Торонто» вышел в финал плей-офф НБА, оказавшись лучше в серии против «Милуоки», а одним из ярчайших моментов заключительного матча стал данк в исполнении Кавая Ленарда.

Баскетболисты «Торонто» вышли в контратаку: разыгрывающий Кайл Лоури провел мяч через всю площадку и в трехсекундной зоне отдал назад на Кавая. Ленарду удался невероятный данк одной рукой – игроки соперника напрасно пытались ему помешать.

«Торонто» выиграл со счетом 100:94 и добился четвертой победы в серии (4-2).

В финале плей-офф НБА «Рэпторс» встретятся с «Голден Стэйт».

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