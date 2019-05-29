Все очень просто – команда с пятью All-Star-игроками этого сезона, которая идет за первым три-питом со времен «Буллс» Джордана, против тех, кто еле скинул с себя позорную кличку «Лебронто».

Король Джеймс слегка навис над этой серией, потому что только он за последние пять лет останавливал «Голден Стэйт» в финалах НБА и не пускал в решающую серию «Рэпторс». Сейчас Леброн давно отдыхает от баскетбола и токсичной атмосферки «Лейкерс» (или создает ее сам), а Стеф Карри бредет к четвертому титулу за пятилетку.

Для «Торонто» это первый финал в истории франшизы и первый Финал НБА для Канады. Ситуация в Лиге такова, что для них и это большой успех

Путь к финалу

«Уорриорс» уверенно стали первыми в регулярке на Западе, попали под высокий темп «Клипперс» в первом раунде (4-2), выстояли под воем «Рокетс» о судействе (4-2) и даже без Дюрэнта свипнули «Портленд» (4-0).

Но при этом они впервые не получат преимущество домашней площадки, потому что «Торонто» выиграл на один матч гладкого сезона больше. «Рэпторс» вынесли «Орландо» (4-1, взяли три матча со средней разницей +24), сняли великое фото с Каваем в седьмой игре с «Филадельфией» (4-3) и собрались после двух выездных поражений с «Милуоки» (4-2).

Травмы

Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт Уорриорс»)Getty Images

Кевин Дюрэнт пропустил весь финал Запада с «Трэйл Блейзерс», поедет на выезд в Канаду и не выйдет на паркет в первой игре с «Торонто». Он тренируется по индивидуальной программе, но пока с бесконтактными упражнениями.

Другой вопрос – Демаркус Казинс, из-за разрыва ахилла начавший сезон в январе и уже в плей-офф порвавший четырехглавую мышцу бедра. Он тоже занимается отдельно от команды, но в «Уорриорс» рассчитывают, что оба выйдут на площадку по ходу решающей серии.

Андре Игудала пропустил четвертую встречу с «Портлендом» из-за болей в левой голени, но в Финале он все же сыграет.

У «Рэпторс» были проблемы у О Джи Ануноби. Форварду перед плей-офф удалили аппендикс, и в клубе уточнили, что он примет участие в матче, так что «Торонто» подойдет к Финалу в полном составе.

Фактор Дрейка

Если вы еще не знаете – главный поп-рэпер мира проклинает спортивные команды. Он болеет приблизительно за все футбольные клубы, а теперь фотографируется со спортсменами (Агуэро, Сереной, Конором) и приносит им неудачу. Дрейк родом из Торонто, в 2013-м стал глобальным амбассадором «Рэпторс», в 2019-м нервирует их соперников.

Конечно, никто в «Голден Стэйт» не подпустит звезд к селфи с Дрейком, но у артиста есть, чем ответить. В начале 2017-го в соцсетях заметили, что он сделал татуировки, посвященные лидерам ГСВ, – на левой руке, чуть выше локтя чернилами выведено «30 Gifted» и «35 Snipe», игровые номера Карри и Дюрэнта. Рэпер сделал все для чемпионства «Рэпторс», осталось еще помассировать плечи Стиву Керру и не получить трындюлей от его помощника.

Лицом к лицу

Забавно и любопытно, что в регулярном сезоне «Рэпторс» затащили обе игры с ГСВ. Но нужен контекст: в ноябре канадцы залезли в овертайм и выиграли с +3 – 131:128. В ростере «Уорриорс» не было Карри и Грина (Казинса не берем в расчет), и не помогло даже 51 очко Дюрэнта.

В декабре в Окленде играли все лидеры, кроме Игудалы (и Казинса, но вы поняли), зато у «динозавров» не было Кавая. И «Рэпторс» на выезде все равно привезли фавориту 20 очков и все контролировали со второй половины – 113:93.

Победа «Торонто»: 3,32

Победа «Голден Стэйт»: 1,33

Клэй Томпсон – MVP Финала за 22,0

Давайте хотя бы на секунду представим, что Карри и в этот раз потеряется в решающей серии. Что Стефа наглухо закроет Лоури, в клатче за него возьмется Кавай, а передачи на Грина будет отсекать Сиакам. Кто станет второй опцией в нападении в этом случае? Конечно, корешок по Splash Brothers Клэй Томпсон.

Невероятный шутер закончил регулярку с 39,3% из-за дуги, не попал ни в одну символическую пятерку сезона и очень сильно от этого расстроился. И Клэй не плывет под давлением, а наоборот заряжается от внешнего пресса. Он очень мотивирован на то, чтобы доказать критикам, что он король, а вы челядь, так что ставка на то, что Томпсон поднимет Приз Билла Расселла как минимум оправдана. А с коэффициентом 22 от Tennisi она и вовсе выглядит слаще инстаграма Эмили Ратаковски.

Тотал серии больше 5,5 за 1,59

Ростер «Голден Стэйт» феноменален – «войны» провели меньше игр в этом плей-офф и больше отдыхали. «Торонто» провел изнуряющую семиматчевую серию с «Сиксерс» и вытаскивали себя с 0-2 против «Бакс». У «Уорриорс» по-прежнему громадный запас, который был заметен в финале Запада, но им в первых встречах недоступны Дюрэнт с Казинсом и не до конца здоров Игудала.

Полностью собранный состав «Рэпторс» готов к тому, чтобы взять минимум две игры, а в случае травм еще кого-то из лидеров ГСВ канадцы облизнутся на титул. В любом случае «Голден Стэйт» сейчас не настолько хорош, чтобы рвать «динозавров» в финале по 4-1. А для вас получить деньги с кэфом 1,59 на исход серии с «Торонто» по 4-2 или 4-3 – легко.

В центре внимания

Герой

Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорс»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»)Getty Images

В лайн-апе команд есть три человека с призом Билла Расселла (MVP Финала). Двое из них получали статуэтку за сдерживание Леброна Джеймса и переворот серии – это Андре Игудала и Кавай Ленард. Третий – это Кевин Дюрэнт, элитный форвард и элитный спорщик в интернете. Конкретно в этом финале будет некого сдерживать, нет человека, который гарантированно закончит серию с линейкой 50-30-90 и наберет в среднем под 30 очков – сорри, сильные качества Игудалы и Кавая не очень пригодятся.

Статуэтки MVP Финала до сих пор нет у Стефена Карри. Да, он чаще исчезал в решающей серии – во многом из-за него «Уорриорс» в 2016-м отдали титул Леброну. Но «Голден Стэйт» – все еще его команда, все в Окленде вертится вокруг Стефа. Пришло время, когда нужно решать.

У ГСВ гигантский запас прочности, из-за чего они развлекались весь финал конференции (в трех последних матчах с «Портлендом» отыгрались с -17, -18 и опять с -17), но пора устраивать перфомансы, чтобы войти в историю не как чокер в Финалах, а как вожак с лицом младенца и лучшим броском в истории.

Лузер

Кавай Ленард («Торонто Рэпторс»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорс»)Getty Images

Кавай Ленард приехал в Канаду, чтобы откровенно пересидеть последний год еще того контракта со «Спёрс» и подписаться с кем-то из большого рынка. В Лиге ожидали, что он будет подсознательно беречься, чтобы снова не получить тяжелую травму (как в 2018-м) и не срезать пару ноликов с будущего соглашения с условными «Клипперс». Вилка карьеры проста: максимальный контракт на пять лет с «Рэпторс» на 190 млн или 141 миллион с любым другим клубом на четыре года.

Так получилось, что Ленард притащил «Торонто» к главному достижению в истории франшизы, и это уже гигантский успех. Никто ведь не унижал Леброна за 0-4 от «Сан-Антонио» в первом финале «Кливленда»? Кавай – супердвусторонний форвард и один из лучших по обороне в Лиге, но у него очень мало шансов справиться с кучей бегающих по паркету селебрити – если только династия «Уорриорс» не развалится прямо по ходу Финала. Так что формально лузером будут считать его как главного игрока «Рэпторс», но на деле Ленард выиграл даже больше, чем мог.

Расписание финальной серии

Первый матч – в Торонто, в ночь с 30 на 31 мая, 4:00 утра по московскому времени;

Второй матч – в Торонто, в ночь с 2 на 3 июня, 3:00 утра;

Третий матч – в Окленде, в ночь с 5 на 6 июня, 4:00 утра;

Четвертый матч – в Окленде, в ночь с 7 на 8 июня, 4:00 утра;

Пятый матч * – в Торонто, в ночь с 10 на 11 июня, 4:00 утра;

Шестой матч * – в Окленде, в ночь с 13 на 14 июня, 4:00 утра;

Седьмой матч * – в Торонто, в ночь с 16 на 17 июня, 3:00 утра

(* – если потребуется)

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