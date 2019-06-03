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В НБА хотят отказаться от слова «владелец» из-за его расистской окраски
«Председатель команды» – так действительно звучит лучше.
Клубы НБА рассматривают вариант, при котором они откажутся от использования слова «владелец».
Так как большинство игроков НБА являются афроамериканцами, слово «владелец» (owner) отсылает к негативной конструкции «раб – владелец» (slave – owner), сообщает TMZ.
- Два клуба НБА уже не используют слово «владелец»: «Филадельфия» заменила его на «управляющий партнер», а «Клипперс» – на «председатель».
- В финале НБА-2018/19 играют «Голден Стэйт» и «Торонто». После двух матчей счет в серии равный – 1-1.
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