Игрок «Торонто» упал на акционера «Голден Стэйт». Тот сказал ему отмыть кожу и получил годовой бан

В НБА развернулся скандал: во время третьего матча финального серии фанат «Голден Стэйт» толкнул и обматерил игрока «Торонто» Кайла Лоури.

Позже выяснилось, что человеком, оскорбившим Лоури, был не обычный болельщик, а миноритарный акционер «Голден Стэйт» Марк Стивенс. Сразу после инцидента Стивенсу пришлось покинуть арену.

НБА оштрафовала долларового миллиардера на $500 тысяч и запретила ему посещать матчи и любые мероприятия с участием «Уорриорз» в течение года.

После игры, которая закончилась со счетом 123:109 в пользу «Торонто», Лоури заявил, что Стивенс во время стычки сказал ему следующие слова: «Иди и помойся» [вероятно, акционер «Уорриорз» имел в виду цвет кожи игрока – прим. Eurosport].

После победы в третьем матче «Торонто» повел в финальной серии со счетом 2-1.

Следующая игра пройдет завтра, 8 июня.

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