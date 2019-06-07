Getty Images
Игрок «Торонто» упал на акционера «Голден Стэйт». Тот сказал ему отмыть кожу и получил годовой бан
Кроме того, Марк Стивенс нарвался на штраф в размере 500 тысяч долларов.
В НБА развернулся скандал: во время третьего матча финального серии фанат «Голден Стэйт» толкнул и обматерил игрока «Торонто» Кайла Лоури.
Позже выяснилось, что человеком, оскорбившим Лоури, был не обычный болельщик, а миноритарный акционер «Голден Стэйт» Марк Стивенс. Сразу после инцидента Стивенсу пришлось покинуть арену.
НБА оштрафовала долларового миллиардера на $500 тысяч и запретила ему посещать матчи и любые мероприятия с участием «Уорриорз» в течение года.
После игры, которая закончилась со счетом 123:109 в пользу «Торонто», Лоури заявил, что Стивенс во время стычки сказал ему следующие слова: «Иди и помойся» [вероятно, акционер «Уорриорз» имел в виду цвет кожи игрока – прим. Eurosport].
- После победы в третьем матче «Торонто» повел в финальной серии со счетом 2-1.
- Следующая игра пройдет завтра, 8 июня.
В НБА хотят отказаться от слова «владелец» из-за его расистской окраски