Наверное, так и рушатся великие династии. «Голден Стэйт» проиграл три матча Финала, из них два – в Окленде. И кому – всего лишь жалкому «Торонто». Теперь доставляет особое удовольствие перечитывать прогнозы перед началом серии: фразу «Уорриорс» в шести» написали пятеро из шести журналистов канадской версии НБА.

Четверо из пяти назвали главным претендентом на приз Билла Расселла Стефа Карри. Лидер ГСВ выбрасывает с игры 42% и идет с 32,8 очка в среднем за матч и все равно в глазах зрителей выглядит не способным ни на что чокером. У «Торонто» же работает душниловка в защите, и они вымучивают победы, когда не все получается против даже таких «Уорриорс».

Карри с друзьями участвовали в перевертыше Финала с 1-3, только с другой стороны. Но тогда напротив был Леброн, за которого было все: и дисквалы важных игроков соперника, и полностью здоровый ростер, и невероятная мотивация, и задрожавшие в седьмой игре ГСВ. Сейчас же у «Голден Стэйт» вязнущая в обороне атака, нет Дюрэнта, нездоровые Томпсон и Луни и постоянно раздутая Керром, напоминающая панику ротация в 9-10 человек («Рэпторс» спокойно гоняют ввосьмером всю серию).

Словом, если «Торонто» не станет чемпионом, то от клейма лузеров не отмоется уже никогда.

Как проходили первые матчи финала

В стартовой игре лучшим внезапно стал Паскаль Сиакам. Камерунский большой «Рэпторс» выдал 14 из 17 с игры против Дрэймонда Грина (скажем, в регулярке он промахивался в среднем восемь раз из 23), набрал всего на два очка меньше Стефа и вывел канадский клуб вперед – 118:109.

Второй матч был пропитан духом «Уорриорс» так, что уже не выветрить. Да, в нем Карри показал очковый минимум серии, но остальные «воины» вжарили рывок 18:0 в третьей четверти, еле держались и все равно выиграли с решающей трехой от Андре Игудалы (закроем глазки на пробежку Стефена с этого ассиста) – 109:104.

При возвращении в Окленд Карри провел на паркете невероятные 43 минуты, закончил третий матч с бросковой линейкой 47-43-93 и сделал фантастический недотрипл-дабл 47-8-7. Сколько минут цеплялись за интригу «Уорриорс»? Ну, может, половину первой четверти – остальное время их не выпускали из -10. В итоге в их кольцо канадцы напихали все, что хотели – 123:109.

В четвертой встрече «Рэпторс» как-то проехали отрезок с -11 в первой 12-минутке, срезали отставание до четырех очков к большому перерыву, а дальше пошло-поехало чуть ли не у всей команды. ГСВ пропустил во второй половине целых 63 очка (где-то в Лиге ВТБ потеряли сознание от таких цифр) и отдал еще одну домашнюю игру – 92:105.

Травмы

По-прежнему, беда бедовна с Кевином Дюрэнтом. Он был совсем не готов к матчам в Канаде, немного потренировался перед четвертой игрой и почувствовал, что не поможет команде. Влиятельный The Athletic уже написал: в раздевалке «Уорриорс» бухтят, что Дюрэнт бережется и не возвращается на корт. Получается, что он не играет уже месяц, при том что средние сроки восстановления при растяжении голени – две-три недели, ну четыре при усугублении.

Кевин Дюрэнт, Демаркус Казинс, Стефен Карри, «Голден Стэйт Уорриорс»Getty Images

Там же сказано, что с травмами играют Кевон Луни, Андре Игудала и Демаркус Казинс. Там не сказано, но медицинский факт в том, что у Клэя Томпсона было повреждение подколенного сухожилия, из-за которого он не вышел на третий матч финала. И хоть второй участник Splash Brothers отрицает, что это как-то повлияло на его игру по возвращении, такие травмы не проходят так скоро и совсем без следа.

У «Рэпторс» же все возмутительно здоровы. Какие-то легкие проблемы были у центрового Криса Буше (но он и в регулярке провел всего 22 игры) и у дальнего скамеечника Джордана Лойда с двусторонним контрактом.

Котировки букмекеров на пятый матч

Победа «Торонто»: 1,80

Победа «Голден Стэйт»: 2,05

Кавай Ленард сделает дабл-дабл за 1,95

Кавай Ленард, «Торонто Рэпторс», Клэй Томпсон, «Голден Стэйт Уорриорс»Getty Images

Кавай постоянно где-то рядом с двойной двузначной статистикой – очень часто эта возможность зависит не от защиты ГСВ, а от желания самого лидера «Рэпторс». В трех последних матчах он не опускается ниже 30 очков, в них же сделал два дабл-дабла из трех. Теперь уже все серьезно, и от загрузки Ленарда зависит титул «Торонто» – как чемпион и MVP финала он понимает, что никто тут не сюсюкается.

Коэффициент 1,95 от Tennisi, в котором вы рискуете только из-за внезапно проснувшейся обороны «Голден Стэйт» (спала-спала и очнулась только при 1-3 – ну, сами понимаете). Кавая точно не сдержать до девяти очков, но не дать ему собрать больше девяти подборов – реально. Вряд ли он сам в системе Нёрса за 38-40 минут не будет идти на щит за отскоками.

«Торонто» и ГСВ выбросят меньше 24,5 трехочковых за 1,95

Стефен Карри, «Голден Стэйт Уорриорс»Getty Images

24 дальних попадания – важный водораздел для этой финальной серии. Следите за историей: команды выбросили 25, 24, 29 и 18 трех в четырех матчах, то есть пробивают нужную нам планку в играх с высоким темпом. Ответ в этой ставке для любого каппера заключается лишь в том, верите ли вы в кучу владений, беготню взад-вперед и быстрые отрывы в пятом матче финала НБА.

Да, у «Голден Стэйт» осталось не так много работающих пушек, и запуск поливальной машины с семи метров еще как-то удержит их в игре подольше, но при приближении титула все тормозят скорости и плотненько держат основных героев на задней линии.

Так что если вы со здравым смыслом подойдете к ставке, грузите на ТМ 24,5 трех с коэффициентом 1,95 от Tennisi. Если допускаете, что Карри с Томпсоном разыграются на 25 и более дальних попаданий – жамкайте на кэф 1,75. И вам радость от быстрого динамичного баскетбола, и выигрыш у букмекеров.

Кавай Ленард станет MVP финала за 1,18 и Стеф Карри не станет MVP за 1,13

Кавай Ленард, «Торонто Рэпторс», Стефен Карри, «Голден Стэйт Уорриорс»Getty Images

Оба события так же реальны, как консолидация русского общества вокруг какого-то там задержания, и так же вероятны, как победа юмориста на президентских выборах в странах бывшего СССР. Непонятно, кто должен выбыть у «Торонто», чтобы они не зацепили гайки, так что Кавай Ленард, конечно, второй раз в карьере возьмет приз Билла Расселла. И это будет значить, что Карри опять пролетит мимо награды, которую перед финалом ему гарантировали почти все здравомыслящие люди.

Поскольку оба исхода почти что случились, кэфы от Tennisi на них не такие высокие, но можно прибавить один к другому и поднять чуть больше денег.

Расписание финальной серии

Пятый матч – в Торонто, в ночь с 10 на 11 июня, 4:00 утра;

Шестой матч * – в Окленде, в ночь с 13 на 14 июня, 4:00 утра;

Седьмой матч * – в Торонто, в ночь с 16 на 17 июня, 3:00 утра

(* – если потребуется)

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