В пятом матче финала НБА «Голден Стэйт» вырвал победу у «Торонто» и не позволил канадцам праздновать. Итоговый счет игры – 106:105, по матчам – 3-2 в пользу «Рэпторс».

По ходу встречи «Голден Стэйт» потерял Кевина Дюрэнта, который вышел на площадку впервые в финальной серии после травмы. 30-летний Дюрэнт отлично отыграл первую четверть, набрав 11 очков, но во второй схватился за лодыжку и покинул поле на костылях.

Болельщик «Торонто» рэпер Дрейк эмоционально отреагировал на травму звезды команды соперника.

Пятый матч состоится в ночь с четверга на пятницу.

«Голден Стэйт» – действующий чемпион НБА.

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