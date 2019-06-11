Баскетболист «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я заканчиваю карьеру. Больше не буду играть в баскетбол. Многое привело меня к этому решению, но мне показалось, что я больше не могу быть Тони Паркером и больше не хочу играть», – цитирует 37-летнего Паркера ESPN.

В регулярном чемпионате НБА-2018/19 Паркер отыграл 56 матчей.

17 сезонов он провел в «Сан-Антонио» и четырежды выиграл НБА.

C 2007 по 2010 год он был женат на актрисе Еве Лонгории.

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