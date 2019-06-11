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«Я больше не хочу играть в баскетбол». Тони Паркер объявил о завершении карьеры
Пока, легенда!
Баскетболист «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер объявил о завершении спортивной карьеры.
«Я заканчиваю карьеру. Больше не буду играть в баскетбол. Многое привело меня к этому решению, но мне показалось, что я больше не могу быть Тони Паркером и больше не хочу играть», – цитирует 37-летнего Паркера ESPN.
- В регулярном чемпионате НБА-2018/19 Паркер отыграл 56 матчей.
- 17 сезонов он провел в «Сан-Антонио» и четырежды выиграл НБА.
- C 2007 по 2010 год он был женат на актрисе Еве Лонгории.
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