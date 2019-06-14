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«Торонто» победил «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом, Кавай – MVP

«Торонто» победил «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом, Кавай – MVP
Eurosport

1 час назад

Сенсационный и исторический титул.

«Торонто Рэпторс» выиграл у «Голден Стэйт Уорриорс» в шестом матче Финальной серии НБА – 114:110.

Самым результативным игроком встречи стал Клэй Томпсон – он набрал 30 очков и попал 4 из шести трехочковых. Трипл-дабл сделал Дрэймонд Грин – у него 11 очков, 19 подборов и 13 передач. У «Торонто» четыре игрока (Кайл Лаури, Паскаль Сиакам, Кавай Ленард и Фред Ванвлит) набрали больше 20 очков.

«Рэпторс» выиграли серию 4-2 и впервые в истории стали чемпионами НБА.

Приз Билла Расселла как лучшему игроку финальной серии второй раз в карьере получил форвард Кавай Ленард.

  • По ходу серии «Уорриорс» потеряли из-за травм Кевона Луни, Клэя Томпсона и Кевина Дюрэнта.
  • «Голден Стэйт» за последние пять лет пять раз выходили в Финал и взяли три титула.

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