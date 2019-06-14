После невероятной победы Каваю нужно оставаться в «Торонто». Он заменил на Востоке Леброна

Итак, практически полностью американская лига получила чемпиона из хоккейной страны. А все благодаря смелой жесткости генменеджера Масаи Уджири, обеспечившего приземление в Восточную конференцию инопланетного монстра, созданного гением Грегга Поповича. Масаи не побоялся отрезать самого любимого в Торонто игрока, сделав из Дерозана, по меткому выражению самого Демара, жертвенную овцу на алтаре победы. Это был блистательный риск – Уджири пошел в олл-ин, не имея в руке готовой комбинации. Мужику доехало, да так сильно, что даже он, наверное, не до конца понимал, что сотворил. А сотворил он историю.

Сделали эту историю и новый тренер Ник Нёрс, который выиграл титул в первом же сезоне на посту главного, и старина Кайл Лаури, и выменянный у «Мемфиса» уже по ходу сезона Марк Газоль, и даже, черт его дери, полубесполезный экс-«воин» Патрик Маккоу, который завоевал третий свой титул подряд. Но главный герой – тот, кто вообще-то собирался этим летом в Лос-Анджелес. Тот, ради которого резали шерсть с Дерозана.

Все стало ясно окончательно после серии с «Филадельфией». Именно тогда новый чемпион сформировался окончательно и вылез из куколки. То, что «рапторы» с Каваем, которого нещадно берегли всю регулярку (отыграл 60 матчей из 82), спокойно докатят в плей-офф, было ясно. Победа над «Нетс» в первом раунде тоже проходная, а вот потом – вот потом начиналось то, где тот же самый несчастный Дерозан и все «рапторы» прошлого ломались. Обычно на этом месте начинался Леброн, унижавший канадцев, но в 2019 году свой Джеймс оказался уже у самих «Рэпторс».

Ленард высадился на выжженную после отъезда Короля восточную землю и бессовестно подвинул и филадельфийских звезд, и данкующего демона из «Милуоки». В конференции появился новый царь, доказав в очередной раз, насколько мощным может быть влияние такого масштабного игрока на Востоке. В серии с «Филой» против Кавая и «Рэпторс» было многое: сильный и переполненный звездами соперник; поливающий в молоко Дэнни Грин, а также удручающие собственные запасные. Но Ленард втащил эту команду в финал конференции, подарив баскетбольному миру великий сюжет для киносценария и одно из самых крутых фото в истории НБА. Эта картинка уже на многих стенах и будет красоваться на постерах ещё многие годы.

Дальше были «олени» Янниса, про которых Дэнни Грин сказал, как отрезал: серия с «Бакс» беспокоила их меньше, чем битва против «Филадельфии». «Мы не были уверены, что найдем свой ритм против них [«Сиксерс»]. А с «Милуоки» мы точно знали, что темп их игры нам на руку. Мы знали, что можем защищаться против них», – сообщил Дэнни. А ещё в той серии Ленард был явно лучше безумного грека, и это была точка.

Что же до «Голден Стэйт»…. Иисусе, бедные «Уорриорс». Никакого умаления заслуг нового чемпиона, но на Стива Керра и его парней словно разгневался Доктор Стрэндж или даже кто-то посерьёзнее. Чтобы травмы так зверски заели команду на столь маленьком временном промежутке! Абсолютно любая команда страдает от вылета любого баскетболиста, если тот более-менее стабильно выходит на площадку. Тренер знает, кого и когда выпускает на паркет, все отработано, в голове есть варианты. А потом Демаркус Казинс получает травму, и твоя ротация жестко проседает. Хорошо, мы «воины» и настолько круты, что можем это спокойно пережить и доехать до финала.

И тут ломается твой лучший игрок. И весь мир чуть ли это не приветствует, потому что ты слишком сильный, запредельно сильный и всем уже просто надоел. Да, это снова те самые «Уорриорс» из 2015-го, без Дюрэнта, с магией Стефа, братишками Сплэш и настоящим Дрэймондом. Они и в таком составе брали титул и могут повоевать. «Хьюстон», к примеру, спокойно отлетел в шести.

Но из твоей ротации вылетели сразу два человека.

В финале у Керра просто не хватало сил и вариантов. Ведь это не просто минус две звезды, это для начала просто минус два игрока, что ломает очень многое. Вам мало? Клэй Томпсон уже по ходу финала тянет заднюю поверхность. Ладушки, Казинс вернулся, хотя он не в кондиции и не в ритме, но у тебя опять минус два баскетболиста калибра «супер».

Дальше – откровенная боль: Кей-Ди возвращается и рвет связки ахилла, а в последнем матче убийственная для соперника версия Клэя – версия для шестых матчей – получает разрыв крестов. Конец.

Это лавина, просто какая-то черная, злая, мерзкая лавина травм, о которой фанаты «ГС» будут вспоминать, пока не умрут. И буду правы. Можно долго рассуждать о баскетбольных причинах, однако оклендские беды со здоровьем лидеров затмевают все. Не о чем спорить, если у соперника звезды вылетают из строя, словно искры из-под сварочного аппарата. Теперь около года, а возможно, и никогда никто не увидит тот самый «Голден Стэйт». Даже из 2015-го, не говоря уже у про 2018-й. Все, проклятые травмы отключили эту опцию, вне зависимости от того, что произойдет летом на рынке свободных агентов.

Хотя опять же – ни в коем случае нельзя обесценивать достижение «Торонто». Понятно, что против «Голден Стэйт» в идеальной его форме и полностью здорового шансов было бы немного. Ведь даже такая покалеченная команда вытащила из лапы Кавая две игры в финале. Но тогда история была бы немного иная, да и разве она что-либо изменила для «Рэпторс» и Уджири?

Ну, проиграли бы они этому безумному «ГС», и что? Это никак не поколебало бы оценку действий генерального менеджера и влияние Ленарда на Восточную конференцию. Восток, он такой – ему нужен повелитель. И сейчас у Кавая есть шанс таковым стать надолго. Ведь с учетом того, что «Голден Стэйт», похоже, не борец за чемпионство в следующем году – а это уже почти что факт, – вероятность повторить успех довольно неплоха. Да, эти «Рэпторс» стареют: Лаури 33 года, Марку 34, и у того же Уджири, если не уйдет, куча летних дел. Но еще как минимум год у них есть. И выцепить хорошего игрока в чемпионскую команду легче, чем, скажем, в «Сакраменто».

Слухи говорят, что Кавай с большой долей вероятности подпишет краткосрочное соглашение – что-то вроде «1+1». Разумное решение. За год и «Лейкерс» могут прийти в себя, «Клипперс» готовы ждать, а можно и остаться новым королем Востока. Все зависит от того, чего хочет сам Ленард. И это, пожалуй, самая главная интрига всего происходящего: выбить хоть какую-то информацию из Кавая практически невозможно, и что именно варится у него в голове, вообще не ясно. Но если форварду нравится побеждать, бороться за титулы и звания MVP – «Торонто» ждет.

Некоторые уважаемые люди заикаются, что канадская версия Кавая наиболее близка к Майклу. И действительно: по влиянию на баскетбольную историю попадание в кольцо «Сиксерс» очень близко к тому самому броску Джордана в корзину «Юты». Воздушный все равно круче, потому что сделал это в решающей игре финала, но клипы про Ленарда тоже будут снимать. Его два очка драматичнее – со всеми этими прыжками по дужке и сиреной. Святое лебронье место не любит быть пустым, и его занял, обскакав Антетокумпо и Эмбиида, Кавай Ленард. Если он останется в «Торонто», то вряд ли хоть кому-то его отдаст против своей воли.

Крах династии «Голден Стэйт» и Кавай – MVP. Что нужно знать перед развязкой Финала НБА

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