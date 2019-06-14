Twitter

Ибака отметил чемпионство танцем в костюме с надписью «Стиль» на кириллице

Ибака отметил чемпионство танцем в костюме с надписью «Стиль» на кириллице
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 48 мин. назад

Внимательно смотри на его правую ногу.

Испанский игрок «Торонто» Серж Ибака танцем с бокалом в руках отметил победу своей команды в НБА.

Внимание привлекает надпись на спортивных брюках 29-летнего баскетболиста. На всю правую ногу крупно написано русскими буквами: «Стиль».

  • «Торонто Рэпторс» выиграл у «Голден Стэйт Уорриорс» в шестом матче финальной серии НБА – 114:110.
  • Ибака впервые стал чемпионом НБА. В составе сборной Испании он выиграл серебро Олимпиады-2012 и золото чемпионата Европы 2011 года.

После невероятной победы Каваю нужно оставаться в «Торонто». Он заменил на Востоке Леброна

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте