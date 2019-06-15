В интернете завирусилось видео, как фанат «Голден Стэйт» разбил телевизор после поражения команды в финале НБА. Мужчина поставил на победу очень большие деньги.

Друзья засняли, как болельщик смотрит шестой матч серии, то и дело разражаясь нецензурной бранью в адрес игроков. «Мужики, давайте, я поставил на этот матч кучу денег!» Когда «Торонто» выиграл, он запустил в экран стулом, столкнул телевизор на пол, отсоединил контакты и снова швырнул его. «Пошел на ***, Карри! Я потерял слишком много денег!» – закричал яростный фанат баскетбола.

«Рэпторс» выиграл со счетом 114:110, счет в серии – 4-2.

«Голден Стэйт» пять лет подряд выходил в финал и взял три титула.

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