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«Нью-Орлеан» договорился об обмене Дэвиса в «Лейкерс» к Леброну
Теперь Леброн дойдет с «озерниками» хотя бы до плей-офф.
«Нью-Орлеан» обменяет центрового Энтони Дэвиса в «Лейкерс».
Взамен «Пеликанс» получат форварда Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла и Джоша Харта, а еще три пика первого раунда. Один из них на драфте-2019 – общий четвертый выбор, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Информацию о переходе подтвердил и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс. «Эй Ди уже в пути. Давай добьемся этого, бро. Это только начало», – написал он в инстаграме.
- «Лейкерс» были одной из двух команд, с которой Дэвис был готов подписать контракт в 2020 году.
- Энтони – первый номер драфта 2012 года, участник МВЗ последних шести сезонов.
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