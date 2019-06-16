«Нью-Орлеан» обменяет центрового Энтони Дэвиса в «Лейкерс».

Взамен «Пеликанс» получат форварда Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла и Джоша Харта, а еще три пика первого раунда. Один из них на драфте-2019 – общий четвертый выбор, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Информацию о переходе подтвердил и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс. «Эй Ди уже в пути. Давай добьемся этого, бро. Это только начало», – написал он в инстаграме.

«Лейкерс» были одной из двух команд, с которой Дэвис был готов подписать контракт в 2020 году.

Энтони – первый номер драфта 2012 года, участник МВЗ последних шести сезонов.

После невероятной победы Каваю нужно оставаться в «Торонто». Он заменил на Востоке Леброна

Качай приложение Eurosport для iOS или Android