В Торонто установили икону с тренером «Рэпторс». Некоторые молятся триумфатору НБА
Ну и кто говорил, что в Канаде религия – это хоккей?
После победы «Торонто» над «Голден Стэйт» в финальной серии плей-офф НБА в канадском городе возник стихийный объект поклонения «Святому Нику» (Николаю) в честь главного тренера «Рэпторс» Ника Нёрса.
Фотография Ника оформлена как икона, а рядом стоят свечи.
Кто-то фотографируется рядом с новым объектом культа.
А некоторые даже молятся Нёрсу.
- «Торонто» победил «Голден Стэйт» в шести матчах и впервые стал чемпионом НБА.
- Нёрс провел первый сезон в качестве главного тренера канадского клуба.
- Святой Ник (Николай Чудотворец) стал прообразом Санта-Клауса.
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