После победы «Торонто» над «Голден Стэйт» в финальной серии плей-офф НБА в канадском городе возник стихийный объект поклонения «Святому Нику» (Николаю) в честь главного тренера «Рэпторс» Ника Нёрса.

Фотография Ника оформлена как икона, а рядом стоят свечи.

Кто-то фотографируется рядом с новым объектом культа.

А некоторые даже молятся Нёрсу.

«Торонто» победил «Голден Стэйт» в шести матчах и впервые стал чемпионом НБА.

Нёрс провел первый сезон в качестве главного тренера канадского клуба.

Святой Ник (Николай Чудотворец) стал прообразом Санта-Клауса.

После невероятной победы Каваю нужно оставаться в «Торонто». Он заменил на Востоке Леброна

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