Чемпионский парад «Торонто Рэпторс» в честь исторического триумфа НБА был омрачен: неизвестные открыли стрельбу на улицах канадского города.

По меньшей мере, два человека получили ранения, правда пока до конца неизвестно, велась ли стрельба на самом параде, сообщает CNN. Жизням пострадавших ничего не угрожает.

Полиция сообщила о двух задержанных, у них было изъято оружие.

«Торонто» победил чемпиона двух предыдущих сезонов «Голден Стэйт» в шести матчах финальной серии.

Для «Рэпторс» это первый чемпионский титул.

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