Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признан самым ценным игроком регулярного сезона-2018/19 в НБА.

Яннис помог «Бакс» одержать больше всех побед в прошедшем сезоне. Средние показатели баскетболиста – 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блока за матч.

Помимо Адетокумбо, на звание MVP сезона претендовали Пол Джордж из «Оклахомы» и Джеймс Харден из «Хьюстона».

В сезоне-2017/18 награду самого ценного игрока получил Харден.

Победителем плей-офф в сезоне-2018/19 стал «Торонто».

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