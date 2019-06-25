Назван самый ценный игрок НБА в сезоне-2018/19
Яннис Адетокумбо опередил Джеймса Хардена и Пола Джорджа.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признан самым ценным игроком регулярного сезона-2018/19 в НБА.
Яннис помог «Бакс» одержать больше всех побед в прошедшем сезоне. Средние показатели баскетболиста – 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блока за матч.
Помимо Адетокумбо, на звание MVP сезона претендовали Пол Джордж из «Оклахомы» и Джеймс Харден из «Хьюстона».
- В сезоне-2017/18 награду самого ценного игрока получил Харден.
- Победителем плей-офф в сезоне-2018/19 стал «Торонто».
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