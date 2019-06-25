Отец Дрейка выиграл 200 тысяч долларов на победе «Торонто» в НБА

Отец Дрейка выиграл 200 тысяч долларов на победе «Торонто» в НБА
Eurosport

58 мин. назад

Теперь Деннис Грэм называет себя одним из счастливейших людей на свете.

Деннис Грэм, отец рэпера Drake, поднял 200 тысяч долларов на чемпионстве «Торонто».

«Я самый счастливый человек в мире. Я поставил 100 тысяч на победу «Торонто» и выиграл триста!» – приводит слова Грэма TMZ. Издание отмечает, что во время интервью по каждую из рук отца Drake стояло по красивой женщине.

В сезоне-2018/19 «Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА.

  • В финальной серии «Рэпторс» выиграли у «Голден Стэйт» – 4-2.
  • Самым ценным игроком регулярного сезона НБА был признан форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

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