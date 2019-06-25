Отец Дрейка выиграл 200 тысяч долларов на победе «Торонто» в НБА

Деннис Грэм, отец рэпера Drake, поднял 200 тысяч долларов на чемпионстве «Торонто».

«Я самый счастливый человек в мире. Я поставил 100 тысяч на победу «Торонто» и выиграл триста!» – приводит слова Грэма TMZ. Издание отмечает, что во время интервью по каждую из рук отца Drake стояло по красивой женщине.

В сезоне-2018/19 «Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА.

В финальной серии «Рэпторс» выиграли у «Голден Стэйт» – 4-2.

Самым ценным игроком регулярного сезона НБА был признан форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

После невероятной победы Каваю нужно оставаться в «Торонто». Он заменил на Востоке Леброна

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