Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала рассказал, почему бывший главный тренер «Уорриорс» Марк Джексон больше не работает в НБА.

«Есть одна конкретная проблема, о которой я слышал. Дело во взглядах Джексона по вопросам пола, брака и того, что говорится о нашей сексуальности в Библии. Эти взгляды разнились с тем, что думает Рик Уэлтс [президент «Голден Стэйт» – прим. Eurosport].

Уэлтс – один из лучших руководителей, настоящий мозг, он входит в Зал славы баскетбола, он придумал Матч всех звезд НБА. Он гений в бизнесе, и он – гей. На этой почве возникали конфликтные ситуации», – приводит слова Игудалы Clutch Points.

Джексон тренировал «Уорриорс» в 2011-2014 гг.

Сразу после ухода Джексона «Голден Стэйт» впервые за 40 лет завоевал титул чемпионов НБА.

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